РФ використовує мобілізованих для відновлення наступу в Донецькій області, але не матиме успіху

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

«Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал», — йдеться в повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Росія намагається забезпечити військовий вишкіл для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову. При цьому Збройні сили РФ вже були розвантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для їх «часткової мобілізації».

«Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули», — додають в британській розвідці.