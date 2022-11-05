Обмеження цін на нафту допоможе покарати Росію, — Блінкен

Про це він повідомив під час пресконференції голів МЗС країн G7, цитує CNN.

Зазначається, що мета таких обмежень має дві мети. Перша — забезпечити надходження енергії на ринок для того, щоб задовольнити попит.

«І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України», — наголосив держсекретар США.

Блінкен висловив впевненість, що такий спосіб допоможе досягти задуманого.