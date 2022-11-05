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Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони

Іран вперше визнав, що постачав дрони Росії, але глава МЗС країни запевняє, що передача БПЛА відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана.

«Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни на Україні», — заявив він.

Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

Абдуллахіан заявив, що якщо в Києві мають «будь-які документи», що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, «вони повинні надати їх нам».

«Якщо нам доведуть, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні проти України, ми не будемо байдужими до цього питання», — сказав міністр.

Очільник МЗС Ірану також заявив, що Тегеран не планує доставляти Росії ракети 14 листопада.

5 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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