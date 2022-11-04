Знищили 17 тис. тонн соняшникової олії: росіяни обстріляли термінал у порту Миколаєва Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до НАТО, тож настав час вітати їх в Альянсі, — Столтенберг » Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2023 рік 3 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2023 рік після другого читання та в цілому Наступного року доходи Держбюджету передбачають 1,3 трлн грн, видатки – 2,5 трлн гривень. Прогнозований дефіцит становить понад 1,2 млрд грн. Прогноз інфляції у 2023 році зменшено з 30% до 28%. Найбільше коштів спрямують на нацбезпеку та оборону – це 1 141,1 млрд грн. Курс гривні у бюджеті закладено на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року – 45,8 грн/дол. Мінімальна зарплата 2023-го залишатиметься незмінною впродовж року і становитиме 6700 грн Прожитковий мінімум – 2589 грн.