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Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2023 рік

3 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2023 рік після другого читання та в цілому

Наступного року доходи Держбюджету передбачають 1,3 трлн грн, видатки – 2,5 трлн гривень. Прогнозований дефіцит становить понад 1,2 млрд грн. Прогноз інфляції у 2023 році зменшено з 30% до 28%.

Найбільше коштів спрямують на нацбезпеку та оборону – це 1 141,1 млрд грн.

Курс гривні у бюджеті закладено на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року – 45,8 грн/дол.

Мінімальна зарплата 2023-го залишатиметься незмінною впродовж року і становитиме 6700 грн

Прожитковий мінімум – 2589 грн.

4 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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