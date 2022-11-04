Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів

Українські розвідники припускають, що Росія використовує Курську АЕС для зберігання та обслуговування іранських балістичних ракет та безпілотників.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: «Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем».

Деталі: У розвідці не виключають що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.

Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

Українські захисники вважають, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ.