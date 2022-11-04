Результати виборів у США не вплинуть на підтримку України

Міністр оборони Резніков заявив, що результат проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки не вплине на підтримку України

Про це заявив міністр Олексій Резніков під час брифінгу.

На питання, як зміниться підтримка України після виборів у США, які відбудуться 8 листопада, міністр оборони відповів, що допомога зі сторони Штатів збережеться.

«Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіним, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж», — сказав Резніков.

Також Резніков наголосив, що американці люблять перемагати, тому будуть притримувати Україну, адже за нами правда.

«У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці — дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом», — додав міністр.