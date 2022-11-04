Окупанти обстріляли Миколаїв: пошкоджено адмінбудівлю, автівки та складські приміщення

За добу російські загарбники обстріляли Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлю, автівки, які були поряд припарковані, та зруйновані складські приміщення

Про це інформує міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Уночі 3 листопада Миколаїв зазнав обстрілів. Близько 23:30 російські терористи вдарили по одному з районів міста ракетами типу С-300», — пише Сєнкевич.

Повідомляється, що зруйновано складське приміщення, ще на одному виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Крім того, внаслідок обстрілів рашистів пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поруч авто.

Відомо, що жертв немає.

Також голова ОВА Віталій Кім додає, що учора після 13:00 ворог обстріляв населений пункт Первомайської громади — пошкоджені дві домівки.

3 листопада близько 14:30 та сьогодні о 00:30 і 04:45 гатили по населених пунктах Широківської громади. Влучили у вже зруйновані будівлі та відкриті території.

Рашисти продовжують обстрілювати й територію Березнегуватської громади. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Про постраждалих інформація не надходила.