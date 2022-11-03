Окупанти вивозять автомобілі швидкої допомоги й обладнання лікарень Херсонщини та примусово евакуюють жителів двох областей Українські партизани ефективно відволікають Кремль від операцій на передовій » Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена через удари росіян Вчора, 2 листопада, війська РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії зв’язку АЕС, які сполучали її з українською енергосистемою Про обстріли АЕС повідомив Енергоатом в телеграмі. Зазначається, що в 23:04 2 листопада станція перейшла в режим повного знеструмлення, запустилися всі 20 дизель-генераторів. «Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які переводяться в холодний стан», — стверджують в Енергоатомі. Прикметно, що пального для повноцінної роботи станції залишилося на 15 діб. «Розпочався зворотний відлік часу», — кажуть в Енергоатомі. Через окупацію і втручання представників Росатому в роботу ЗАЕС, можливості української сторони щодо підтримання станції в безпековому режимі значно обмежені. «Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!» — наголосили в компанії.