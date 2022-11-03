Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена через удари росіян

Вчора, 2 листопада, війська РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії зв’язку АЕС, які сполучали її з українською енергосистемою
Про обстріли АЕС повідомив Енергоатом в телеграмі.
Зазначається, що в 23:04 2 листопада станція перейшла в режим повного знеструмлення, запустилися всі 20 дизель-генераторів.
«Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які переводяться в холодний стан», — стверджують в Енергоатомі.
Прикметно, що пального для повноцінної роботи станції залишилося на 15 діб.
«Розпочався зворотний відлік часу», — кажуть в Енергоатомі.
Через окупацію і втручання представників Росатому в роботу ЗАЕС, можливості української сторони щодо підтримання станції в безпековому режимі значно обмежені.
«Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!» — наголосили в компанії.
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