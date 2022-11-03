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З полону звільнили 107 українських захисників, більшість – з «Азовсталі»

У четвер з російського полону вдалося повернути ще 107 українських бійців, серед яких 74 захищали «Азовсталь».

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: «Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них».

3 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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