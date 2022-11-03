МАГАТЕ спростувало заяви РФ: не знайшло в Україні ознак незадекларованої ядерної діяльності Бути господаркою на кухні — фартухи та інше » З полону звільнили 107 українських захисників, більшість – з «Азовсталі» У четвер з російського полону вдалося повернути ще 107 українських бійців, серед яких 74 захищали «Азовсталь». Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram Пряма мова: «Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них».