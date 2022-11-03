Втрати РФ у бронетехніці дійшли до понад 40 одиниць щодня – розвідка Британії

Втрати російської армії у бронетехніці в Україні в середині жовтня сягали до понад 40 одиниць на день.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, пише «Європейська правда«.

Розвідка відзначає, що російські солдати в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вимушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони називають «алюмінієвими банками».

У середині жовтня на тлі українського наступу втрати російської бронетехніки збільшилися до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону.

В останні тижні Росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків та бойових машин піхоти з білоруських запасів.

«Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни Росії; війська в Україні нині мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну», – сказано в огляді.