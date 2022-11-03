Росія знову пригрозила ядерную війною іншим країнам

Міністерство закордонних справ Росії в середу оприлюднило заяву, в якій закликала інших членів «ядерного клубу» запобігти прямому зіткненню через «небезпечні спроби обмежувати життєво важливі інтереси».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Російське МЗС стверджує, що держава у своїй діяльності «суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не повинна бути розв’язана», а умови можливого ядерного удару «чітко окреслені, мають суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення».

«Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, здійснювану із застосуванням ЗМЗ (зброї масового знищення), або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено саме існування держави», – йдеться в заяві.

МЗС РФ стверджує, що в нинішній ситуації, яка «стала наслідком безвідповідальних і безпардонних дій, спрямованих на підрив нашої національної безпеки», першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав.

«Закликаємо інші країни ядерної «п’ятірки» на ділі продемонструвати свою готовність працювати над розв’язанням цього пріоритетного завдання і відмовитися від небезпечних спроб обмежувати життєво важливі інтереси одна одної, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації з ЗМЗ, що здатне призвести до катастрофічних наслідків», – підсумовують у відомстві.