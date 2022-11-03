Втрати РФ у бронетехніці дійшли до понад 40 одиниць щодня – розвідка Британії Большие деньги на Play-fortuna » Росія за добу втратила понад 700 вояк та 20 танків За минулу добу російські окупанти втратили 3 РСЗВ, 20 танків, 4 безпілотники та понад 700 людей особового складу. — Генштаб ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,

танків – 2 734 (+20) од,

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,

артилерійських систем – 1 755 (+22) од,

РСЗВ – 390 (+3) од,

засоби ППО – 198 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),

крилаті ракети – 397 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,

спеціальна техніка – 155 (+1). Дані уточнюються.