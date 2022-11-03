Російські загарбники імітують відступ на Херсонщині, щоб улаштувати провокації

Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб улаштувати провокації і звинуватити Збройні сили України в обстрілах мирного населення

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк, передає УНІАН.

«Незважаючи на те, що ворог заявляє про залишення населених пунктів на Херсонщині і про тотальну евакуацію, ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоби створити для себе правильно побудовану оборону», — сказала вона.

За її словами, в Херсоні російські військові прикидаються цивільними, зайнявши житла тих, хто залишив окуповані території.

«Вони хочуть створити картинку, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, почали розстріл мирного населення. Це для пабліків і пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій», — сказала речниця.