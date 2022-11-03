В Мелітополі пролунав вибух на заводі, де був штаб окупантів Байден: Військовий контингент США на тривалий час затримається у Європі » Протиповітряна оборона за добу збила 10 дронів-камікадзе “Shahed-136” та БпЛА «Орлан» За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів «Shahed-136» та БпЛА «Орлан», повідомили у Генштабі. Джерело: Генштаб ЗСУ Деталі: Також авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар — під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил за добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.