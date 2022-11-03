Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до НАТО, тож настав час вітати їх в Альянсі, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі, пише Reuters.

«Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві», — сказав Столтенберг.