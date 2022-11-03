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Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до НАТО, тож настав час вітати їх в Альянсі, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Стамбулі, пише Reuters.

«Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві», — сказав Столтенберг.

3 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости

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