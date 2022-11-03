Бути господаркою на кухні — фартухи та інше

Кухня, це вітрина вашої оселі. Саме звідси гості надають оцінку житлу, його затишності та комфорту. Ми можете зустрічати своїх гостей смачним обідом, приємною вечерею, або сніданком для друга чи подруги. Та головне — зустрічаючи, не забудьте купити фартух для кухні, як важливий аксесуар. А до нього ще дещо.

На кухні важливо мати не тільки все під рукою. Охайність, певна категоричність та чистота будуть приємними вам та вашим гостям. Ну, а якщо батьки відвідають ваше житло, то скоріш за все оцінку вони почнуть давати вашому господарству саме з кухні, та з зовнішнього вигляду її господаря або господарки. Набільш необхідні речі на кухні:

Фартухи та миючі засоби

Посуд

Чистота

Фартух, рукавиці та кухонне начиння

Питання – скільки кухонних фартухів потрібно мати під рукою. Відповідь проста — краще мінімум три. Адже не тільки для себе він потрібен, а й якщо приїде хтось з родичів і захоче допомогти приготувати святкову страву, то вам знадобиться додатковий спецодяг.

Це ж стосується і рукавичок, прихваток, мочалок та решти дріб’язку. Фартухи, рукавички та прихватки потрібно не тільки тримати в чистоті, але й розвісити на видному місці, так, щоб ними було зручно користуватися. Тоді ваші гості не будуть їх шукати очима в разі потреби. Також для різних цілей використовуйте різні фартухи. Для прибирання та миття – один, а для роботи з м’ясом чи овочами, тістом – інший. З м’ясом краще використовувати надійно ізольований фартух, що легко змивається під проточною водою. Для миття — надійно закриває більшу частину тіла. Потурбуйтесь про це все, перебачивши можливі ситуації.



Все лежить завжди на місцях та в чистоті

Якщо у вас все лежить завжди на своїх місцях, це справляє приємне враження не лише на гостей, а й на вас. Адже вам набагато зручніше користуватися кухонними предметами та речами, якщо ви точно знаєте, де вони лежать, в якому вони стані та кількості.

Все під рукою, в зручному ящику столу чи на полиці, а фартухи та рукавички – на гачках. Також важлива чистота. Ідеальна чистота — гарантія захисту від грибка та сторонніх запахів. Тому своєчасно стежте за чистотою речей та інвентарю, регулярно чистіть та впорядковуйте все. І не лише перед появою гостей чи родичів, а щодня. І тоді охайність та чистота стають автоматичним атрибутом.



Нехай це стане добрим правилом для вас. Ці прості оечі допоможуть вам завжди справити враження на кухні не лише за допомогою ваших кулінарних шедеврів.