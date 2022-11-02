ЗСУ завдали 33 авіаудари по ворожих позиціях та уразили склади боєприпасів й інші військові об’єкти за добу Уряд спростив процедуру пролонгації закордонного паспорта для українців » ЗСУ знищили 12 із 13 ворожих дронів, що атакували Україну вночі За ніч з 1 на 2 листопада українські захисники збили 12 із 13 дронів-камікадзе «Шахед-136», які атакували східні та центральні області країни Дані надали Повітряні сили ЗС України. Так, шість безпілотників збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід». Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.