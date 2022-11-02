ISW: РФ навряд чи вдасться протистояти партизанському руху ЗСУ знищили 12 із 13 ворожих дронів, що атакували Україну вночі » ЗСУ завдали 33 авіаудари по ворожих позиціях та уразили склади боєприпасів й інші військові об’єкти за добу Сили оборони ударили по районах зосередження російського озброєння й техніки, позиціях зенітних ракетних комплексів росіян та збили гелікоптер Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на facebook. Під вогонь ЗСУ потрапили 26 районів зосередження російської техніки й озброєння, а також 7 одиниць зенітних ракетних комплексів військ РФ. Крім того, за минулу добу, 1 листопада, авіація Сил оборони збила гелікоптер, 2 «орлани», 6 ударних БпЛА «Шахед-136» та 2 типу «Куб». Захисники й захисниці з ракетних військ та артилерії Сил оборони вчора вдарили по 4 районах зосередження російських військових, озброєння та техніки. Уражено 3 склади боєприпасів та 6 важливих військових об’єктів противника.