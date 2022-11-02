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ЗСУ завдали 33 авіаудари по ворожих позиціях та уразили склади боєприпасів й інші військові об’єкти за добу

Сили оборони ударили по районах зосередження російського озброєння й техніки, позиціях зенітних ракетних комплексів росіян та збили гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на facebook.

Під вогонь ЗСУ потрапили 26 районів зосередження російської техніки й озброєння, а також 7 одиниць зенітних ракетних комплексів військ РФ.

Крім того, за минулу добу, 1 листопада, авіація Сил оборони збила гелікоптер, 2 «орлани», 6 ударних БпЛА «Шахед-136» та 2 типу «Куб».

Захисники й захисниці з ракетних військ та артилерії Сил оборони вчора вдарили по 4 районах зосередження російських військових, озброєння та техніки. Уражено 3 склади боєприпасів та 6 важливих військових об’єктів противника.

2 ноября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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