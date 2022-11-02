США не бачать ознак того, що Росія готує застосування ядерної зброї Енергосистема України пошкоджена на 40%, але блекаут не загрожує » ЗСУ посилюють оборону Києва Українські військові нарощують рубежі оборони Києва від російських загарбників Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. Згідно з повідомленням, продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці. «Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу», — розповів командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він наголосив, що ЗСУ створюють систему багатоешелонованої оборони. У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.