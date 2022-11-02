ЗСУ посилюють оборону Києва

Українські військові нарощують рубежі оборони Києва від російських загарбників
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Згідно з повідомленням, продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці.
«Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу», — розповів командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він наголосив, що ЗСУ створюють систему багатоешелонованої оборони.
- У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
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