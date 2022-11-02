В США обеспокоены тем, что дезинформация может спровоцировать насилие на выборах

Операции влияния со стороны России, Китая и Ирана вызывают серьезную озабоченность, как и угрозы в отношении сотрудников избирательных органов

ВАШИНГТОН – За неделю до промежуточных выборов в США высокопоставленный американский чиновник выразил опасения, что дезинформация или операции влияния со стороны противников США могут привести к насилию на избирательных участках.

В последние недели представители руководства ФБР и министерства внутренней безопасности утверждали, что они не обнаружили следов конкретных или достоверных угроз голосованию 8 ноября.

Однако все чаще официальные лица выражают опасения по поводу повышенной внутриполитической напряженности в стране и ее влияния на ход голосования, особенно в сочетании с ложными или вводящими в заблуждение интерпретациями событий, которые иногда исходят от иностранных государств, таких как Россия, Китай и Иран.

«Это вызывает серьезное беспокойство», – заявила директор федерального Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Джен Истерли, выступая на форуме в Вашингтоне.

«Это дезинформация и неверная информация, которую могут использовать иностранные противники, чтобы посеять раздоры среди американцев, чтобы подорвать доверие к нашим выборам и спровоцировать насилие в отношении сотрудников избирательных органов», – сказала она.

«Это ужасные, беспрецедентные опасения по поводу физической безопасности, запугивание, угрозы насилия или преследований в отношении сотрудников избирательных органов, избирательных участков и избирателей», – добавила Истерли.

Агентство, которое возглавляет Истерли, является главным ведомством по управлению рисками, связанными с безопасностью выборов, но оно не одиноко в своих опасениях.

Министерство внутренней безопасности неоднократно предупреждало о возможности насилия в ходе промежуточных выборов.

Еще в июне ведомство заявило, что выборы могут послужить поводом для сплочения внутренних экстремистов, склонных к насилию.

Высокопоставленные представители американских правоохранительных органов также заявляли, что число угроз в отношении сотрудников избирательных органов резко возросло: с июня 2021 года поступило более тысячи сообщений об этом.

Высокопоставленные американские чиновники уверены в том, что противники США, такие как Россия, Китай и Иран, последовательно добиваются усиления политической напряженности в стране.

«Мы знаем, что наши иностранные противники занимаются этим», – заявил на прошлой неделе помощник директора ФБР по борьбе с терроризмом Роберт Уэллс, сделав особый акцент на России.

«России нравится откинуться в кресле и наблюдать, как США раздираются на части, – сказал он. – Думаю, им нравится то, что они видят, и они определенно предпримут шаги, чтобы раздуть пламя в социальных сетях».

Чиновники беспокоятся о том, что произойдет, когда эти усилия наложатся на усиливающиеся антиправительственные настроения.

«Продолжают распространяться мириады теорий заговора с различными нарративами, связанными с ложными утверждениями о выборах 2020 года», – заявила помощник министра внутренней безопасности Саманта Виноград.