Україна веде переговори про ЗРК, щоб збивати іранські ракети

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українці навчилися збивати іранські дрони зі стрілецької зброї, а нині Україна веде переговори щодо отримання зенітно-ракетних комплексів, щоб протистояти іранським ракетам.

«Війна – шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч.

Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих «бляшанок» засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя.

Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни».

Голова ОП зазначив, що у військових шахах Україна повинна бути на крок попереду.

За його словами, бажання Росії отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій – наразі військова машина РФ стає залежною від підсанкційного Ірану та від залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати Білорусь.

Єрмак підкреслив, що Україна робить усе можливе і неможливе для пришвидшення поставок сучасного озброєння і збереже свою енергетику, попри мрії Росії знищити українців.