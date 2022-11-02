Учені витягли ДНК зі скелета «вампіра», який жив у 18 столітті

Про це повідомляє Live Science.

Ученим вдалося відтворити зовнішність чоловіка, який жив у 18 столітті в Ґрізволді, штат Коннектикут, США. Учені виявили, що місцеві вважали його вампіром. У результаті дослідження було встановлено, що чоловіку було близько 55 років, і він хворів на туберкульоз. У 18 столітті існувало упередження, що люди, які померли через туберкульоз, були вампірами.

На таке сприйняття загиблого як вампіра вказує і те, що чоловіка поховали зі стегновими кістками, розташованими хрест-навхрест. Ґрунтуючись на положенні ніг і черепа в могилі, дослідники підозрюють, що в якийсь момент тіло було викопано та перепоховано.

«Останки були знайдені з вилученими стегновими кістками та перехрещеними на грудній клітці, — розповіла директор з біоінформатики Parabon NanoLabs і технічний керівник підрозділу Snapshot Advanced DNA Analysis Еллен Грейтак. — Так вони б не змогли ходити й нападати на живих».

Завдяки сучасному аналізу та моделюванню науковці також визначили, що «вампір», ймовірно, мав світлу шкіру, карі очі, темне волосся та веснянки. Для того, щоб відтворити його зовнішність, вченим знадобилось взяти ДНК зі скелета.

«Коли кістки старіють, вони з часом руйнуються і дробляться. Крім того, коли останки перебувають у навколишньому середовищі сотні років, ДНК бактерій та грибів також потрапляють у зразок. Ми хотіли показати, що ми можемо витягувати ДНК зі складних історичних зразків», – зазначила Грейтак.

Захоронення було знайдемо археологами під час розкопок у 1990 році. У 2019 році дослідникам вдалось витягти з останків ДНК. Її пропустили через онлайн-генеалогічну базу даних. Виявилося, що насправді «вампір» був бідним фермером на ім’я Джон Барбер, який, ймовірно, помер від туберкульозу.

На його надгробку мідними цвяхами була прибита табличка JB55, на якій були зазначені вік та ініціали померлого.