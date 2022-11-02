Шмигаль допустив евакуацію мешканців окремих регіонів України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль допустив евакуацію з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури, але як екстрений крок

Про це він заявив на засіданні уряду 1 листопада, передає Урядовий портал.

За його словами, наразі влада закликає людей, які мають бажання та можливості, залишати небезпечні населені пункти.

«Про евакуацію з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблено для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій також можливий, але зробимо все, щоби його не допустити», — сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що держава готується та запасається додатковим обладнанням для вирішення енергетичних проблем.

«Українці також повинні готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей», — підкреслив очільник уряду.