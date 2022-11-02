Россия капитулировала в зерновой войне с Украиной — отвечать уже нечем

Президент России Владимир Путин не решился вступить в открытый конфликт с Турцией, которая не признала разрыв «зерновой сделки» и пообещала продолжить вывозить украинское продовольствие вопреки угрозам Кремля.

Спустя четыре дня после выхода из зернового соглашения Минобороны РФ объявило, что возобновляет свое участие в «гуманитарном коридоре», по которому с начала августа из Украины было вывезено 10 млн тонн агропродукции.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар за последние три дня дважды говорил с российским коллегой Сергеем Шойгу. Накануне он сообщил, что зерновозы под флагом Турции продолжат выходить из черноморских портов Украины, и призвал избегать «помех и провокаций» в части безопасности коридора.

Акар заочно ответил Кремлю, который от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова предупреждал, что перевозка зерна после выхода России из сделки носит «рискованный, опасный <…> характер», а Москва больше «не может гарантировать безопасность судоходства» в регионе.

Но турецкий флот в Черном море в 7 раз превосходит российский по численности кораблей и подлодок. Под его защитой в понедельник, уже после демарша Кремля, 12 груженых зерном судов вышли из украинских портов.

Во вторник координационный центр ООН объявил об остановке «зернового коридора». Но уже в среду около полудня он вернется к работе в прежнем режиме, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Заблокировать украинские порты Россия больше не может: если в начале войны у нее еще были какие-то военные активы в западной части Черного моря, то теперь «нет ничего», говорит исследователь Ближневосточного института в Стамбуле Ёрюк Ишик: « Они не могут вывести свои корабли».

«Как они собираются устроить эту блокаду? — недоумевает Ишик. — Все, что мы видим на сегодня, — это полный коллапс российских вооружённых сил».

Еще накануне Кремль предупреждал, что возвращение в зерновую сделку возможно «только после расследования» удара по Севастополю. Но меньше чем через сутки изменил позицию. «Поспешно вернувшись в зерновую сделку, Россия продемонстрировала, что выходя из неё она взяла непосильный вес, удержать который оказалась не в состоянии», — отмечает политолог Аббас Галлямов.