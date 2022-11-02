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На Київщині лишаються невпізнаними 200 тіл жертв російських солдатів

У Київській області наразі невпізнаними є тіла 200 людей, які стали жертвами російських окупантів.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ«.

«Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі…

По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забор ДНК та порівняння».

Деталі: Нєбитов зауважив, що з результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.

2 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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