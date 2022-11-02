ISW: РФ навряд чи вдасться протистояти партизанському руху

Аналітики стверджують, що ефективні партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для гарантування безпеки тилових районів

Про це передає Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що партизани погіршують здатність Росії захищатися від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.

Погана російська оперативна безпека уможливила українські партизанські напади, а дефіцит живої сили в Росії, що зростає, ймовірно, погіршує здатність військ РФ ефективно захищати російські тилові райони від партизанських нападів і одночасно оборонятися від українських контрнаступів.

Аналітики стверджують, що Кремль досі не зміг ефективно протистояти українському організованому партизанському руху і навряд чи зможе це зробити.

Нестача людських ресурсів погіршує здатність російських військ ефективно захищати свої тилові райони від партизанських нападів, кажуть в Інституті.

Як повідомляється, станом на 1 листопада російські війська окупували приблизно 85 300 квадратних кілометрів материкової частини території України, за винятком Криму. Нестача російської живої сили перешкоджає зусиллям з убезпечення цієї території.

При цьому за даними української розвідки, російські військові зосередили 40 000 військовослужбовців — більшу частину звичайних збройних сил Росії — в окупованій Росією Херсонській області, де Росія займає приблизно 23 000 квадратних кілометрів.

Надання російськими військовими пріоритету Херсонській області, ймовірно, призвело до деградації російських сил безпеки в Запорізькій (помітний осередок партизанської активності), Донецькій і Луганській областях. Партизанські напади продовжуються в окупованих Росією Херсонській і Запорізькій областях навіть після анексії Росією цих регіонів 30 вересня, що свідчить про подальшу нездатність російських сил забезпечити безпеку окупованої території.

Також атаки українських партизанів відволікають російські ресурси від лінії фронту на допомогу в захисті тилових районів, що погіршує російську здатність захищатися від українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.