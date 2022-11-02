До України за добу повернулося трохи менше людей, ніж виїхало

Упродовж минулої доби, 1 листопада, до України приїхали 30 тисяч людей, з яких 27 тисяч – українці. При цьому виїхала за кордон – 31 тисяча людей
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».
З України минулої доби вибула 31 тисяча людей. 18 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 30 тисяч людей, з них 27 тисяч – українці.
Також за добу 1 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнула 61 тисяча людей. Проїхала через кордон 16 тисяч транспортних засобів.
Крім того, за добу оформлено 52 вантажівки з гуманітарною допомогою.
При цьому не пропущено через кордон 8 чоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів про «інвалідність», «непридатність до військової служби». Також охоронці кордону виявили підроблені відмітки «про прийняття на консульський облік» та підроблені свідоцтва про народження дітей.
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