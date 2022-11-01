Ворог намагається тиснути через Білогорівку на Сіверськ та Соледар

Голова ВА Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що Збройні Сили України продовжують атаки у напрямку Сватове

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«В районі Білогорівки та Кремінної ворог намагається тиснути. Біля Сватового ЗСУ наступають. Ворог намагається тиснути через Білогорівку на Сіверськ та Соледар, але українські захисники впевнено тримають оборону. Білогорівка під контролем ЗСУ. Ситуація складна, але контрольована», — зазначив Власенко.

За його словами, за останні дні лінія фронту на Луганщині стабілізувалась.

«Була інформація, що окупанти підірвали два мости в районі Кремінної та населеного пункту Красноріченське. Красноріченське розташовано у ямі й це не найперспективніший напрямок для руху ЗСУ вперед. Завдання наші хлопці розуміють. Зараз нам цікаві Сватове та Кремінна», — підкреслив Власенко.