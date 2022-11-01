Украинские производители БПЛА просят Зеленского допустить их к заказам Минобороны, упразднив ряд техдопусков на время военных действий

Допустить украинских производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к заказам Министерства обороны просит президента Владимира Зеленского руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников Тарас Трояк, представляющей около 100 украинских производителей БПЛА и продукции military tech.

В тексте письма, обнародованном на Facebook-странице Трояка во вторник, предлагается на время военного положения отменить требования по прохождению ряда сертификационных техдопусков и заменить это обычным однодневным приемом с испытанием.

По словам Трояка, в Украине только пять производителей имеют все документы и допуски, однако они не могут удовлетворить все потребности ВСУ.

«Общеизвестно, что ВСУ не обеспечены достаточным количеством БПЛА и имеют большой дефицит и большую потребность в них. Причиной является то, что Генштаб и Минобороны не указывают необходимость в БПЛА украинского производства и в других разработках украинских производителей, ссылаясь на то, что они не прошли ВОВ, у них нет допуска, РКИ, РКМ и ТУ, прохождение и получение которых может занимать три года по каждой модели», — подчеркивает Трояк.

Таким образом, по его словам, украинские производители БПЛА не могут получить заказы на производство беспилотников, которые крайне необходимы ВСУ от Министерства цифровой трансформации из спецфонда United24. В то же время Генеральный штаб указывает потребность в коптерах китайского производства брендов DJI, Autel, которые тоже не проходили указанных сертификационных техдопусков, однако Минцифры при этом их спокойно закупает.

«В настоящее время на беспилотники, согласно отчету United24, израсходовано около $53 млн и приобретено около 1 тыс. беспилотников, более 80-90% из которых китайского производства в среднем по $35 тыс. за штуку. А г-н Федоров в это же время цинично утверждает, что поддерживает украинских производителей на 90%, реально выделив на закупки у украинских производителей менее 5% этой суммы, что привело к снижению обороноспособности Украины», — подчеркивает глава федерации владельцев БПЛА.

Также он предлагает Зеленскому разрешить установку антенн для определения и управления БПЛА на монумент «Родина-мать», что позволит контролировать и управлять перемещением дронов в Киеве и пригороде, а в некоторых случаях с дальностью сигнала вплоть до Минска. А также разрешить задействовать бункеры под стадионом «Олимпийским» и в других местах для производственных целей и создания хаба военных разработок и предоставить их в пользование украинским производителям продукции military tech бесплатно во время военного положения.