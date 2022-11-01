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США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS,

зенітно-ракетний комплекс NASAMS

Україна загалом отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті вже найближчим часом

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За словами офіційного представника міноборони США, дві системи NASAMS Україна отримає вже найближчим часом, а ще шість буде надано пізніше.

«США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість — буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE», — сказав представник Пентагону.

Він додав, що Україна отримає системи ППО і від інших країн.

«Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS», — розповіли у міноборони США.

1 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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