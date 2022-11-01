США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS,

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За словами офіційного представника міноборони США, дві системи NASAMS Україна отримає вже найближчим часом, а ще шість буде надано пізніше.

«США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість — буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE», — сказав представник Пентагону.

Він додав, що Україна отримає системи ППО і від інших країн.

«Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS», — розповіли у міноборони США.