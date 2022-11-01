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На Херсонщині окупанти силоміць виселяють цивільних з помешкань

У Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних жителів і займають їхні оселі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: «Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення.

Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель.

Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження».

Деталі: Крім того, в населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів.

За даними штабу, їх виганяють із власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

1 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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