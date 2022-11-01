США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, Какой электрогенератор лучше и где его купить недорого? » На Херсонщині окупанти силоміць виселяють цивільних з помешкань У Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних жителів і займають їхні оселі. Джерело: Генштаб ЗСУ Дослівно: «Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження». Деталі: Крім того, в населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. За даними штабу, їх виганяють із власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.