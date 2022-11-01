Газ в Европе снова дешевеет — ОффШор

Цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне теплой погоды, которая откладывает начало отопительного сезона, сообщает ОффШор.

Во вторник фьючерсы на газ с поставкой в ​​декабре снизились на 4,3% до 118 евро за МВт-час (1234 долл. за тысячу кубометров) в Нидерландах, что является региональным эталоном. Цены стремительно снижаются за последние недели, поскольку теплый октябрь позволил закачать больше газа в и без того переполненные хранилища.

Значительные поступления сжиженного природного газа и сдержанный спрос помогли компенсировать сокращение поставок со стороны России. Несмотря на это, риски по-прежнему удерживаются, ведь мировые поставки остаются ограниченными. Газ в Европе сейчас стоит в четыре раза дороже, чем в предыдущие годы в течение этого времени года.

Хотя обеспокоенность из-за достаточности запасов этой зимы ослабляется, следующий год может быть значительно сложнее для региона из-за отсутствия российских грузов. «Альтернативные источники топлива восполнят пробел, но за них придется заплатить», – отмечает Кэролайн Бейн, главная экономистка по сырьевым товарам Capital Economics.

Группа ожидает, что цены на энергоносители в целом останутся повышенными в 2023 году. Хранилища газа в регионе заполнены почти на 95%, что обеспечивает буфер на случай похолодания. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в Германии, крупнейшем потребителе газа, выросли до 99%.