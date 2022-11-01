Финансовое ведомство США отразило атаку российских хакеров

Минфин считает, что направленную против него деятельность осуществляла группировка Killnet

Министерство финансов в прошлом месяце отразило кибератаки российской хакерской группировки, причем этот инцидент практически не вызвал сбоев и подтвердил, что принятые министерством меры по укреплению кибербезопасности являются эффективными.

Об этом заявил во вторник представитель Министерства финансов Тодд Конклин.

По словам Конклина, который является советником по кибербезопасности заместителя министра финансов Уолли Адейемо, Минфин приписывает атаки «отказ в обслуживании» (DDoS) российской хакерской группировке Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.

Этот инцидент, о котором ранее не сообщалось, произошел за несколько дней до аналогичных атак Killnet на американские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, сказал Конклин на конференции по кибербезопасности, организованной представителями индустрии финансовых услуг и регулирующих органов.

11 октября Killnet заявила, что атаковала сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, но банк не сообщил о каких-либо последствиях для своей деятельности.

Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как «довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина».

По словам Конклина, в соответствии с новыми процедурами, принятыми при администрации Байдена, Минфин быстро предоставил IP-адреса, использованные в атаке.