Анджелина Джоли в новом фильме сыграет оперную диву

Голливудская актриса Анджелина Джоли порадует своих поклонников новой ролью. В этот раз на телеэкранах звезда предстанет в образе оперной дивы Марии Каллас в новом фильме номинанта на премию «Оскар», режиссера Пабло Ларраина.

Как пишет Vogue, события в фильме разворачиваются в Париже 1970 года. Лента «Мария» расскажет о прекрасной и трагической истории жизни выдающейся оперной певицы.

Рассказывая об идее фильма, режиссер отметил, что кино и опера – две его самые глубокие страсти, а снять его с Джоли – не что иное, как настоящий подарок.

Актриса же заверила, что очень серьезно относится к ответственности за жизнь и наследие Каллас.

«Я отдам все, что смогу, чтобы справиться с вызовом. Пабло Ларраин – режиссер, которым я давно восхищалась», – рассказала Джоли.

Мария Каллас – выдающаяся оперная певица XX века, получившая мировое признание в 26 лет, когда в 1949 году исполнила главную партию в опере «Валькирия» Рихарда Вагнера. Каллас была примадонной миланского «Ла-Скала», пела в Метрополитен-опера и Ковент-Гардене, а среди ее поклонников были самые влиятельные люди в мире.

Несмотря на профессиональные успехи и мировое признание, в личной жизни певицу сопровождала драма. Ее самым известным романом стали отношения с магнатом Аристотелем Онассисом, который покинул Каллас ради Джеки Кеннеди.