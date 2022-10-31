Голова МЗС Китаю Ван закликав Україну та РФ «не зачиняти двері для переговорів» Суррогатное материнство — это не сложно » На Півдні збили 20 крилатих ракет і ворожий вертоліт 31 жовтня окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України, на Півдні було збито 20 російських крилатих ракет та вертоліт КА-52 Про це повідомили в facebook Повітряного командування «Південь». «Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)», — йдеться у дописі. Також повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52.