Генштаб: росія випустила по Україні 55 керованих ракет, з них 45 збила ППО

Ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Також росія завдала до 10 авіаударів та здійснила понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок ранкового масованого обстрілу є постраждалі цивільні. Дронами та ракетами окупанти пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких — енергетичні. Також частина залізниці була знеструмлена й на колії довелося вивести резервні тепловози.
Українська відповідь
У Генштабі поінформували, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. Зокрема по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також по позиції комплексу протиповітряної оборони противника.
Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52, відомий як «Алігатор», та Мі-8) і два ворожі безпілотники.
А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.
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