Генштаб: росія випустила по Україні 55 керованих ракет, з них 45 збила ППО

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом 31 жовтня російські окупанти випустили по військових та цивільних інфраструктурних об’єктах України 55 авіаційних керованих ракет. Українським захисникам вдалося збити 45 із них.

Про це йдеться у вечірньому зведенні.

Ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Також росія завдала до 10 авіаударів та здійснила понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ранкового масованого обстрілу є постраждалі цивільні. Дронами та ракетами окупанти пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких — енергетичні. Також частина залізниці була знеструмлена й на колії довелося вивести резервні тепловози.

Українська відповідь

У Генштабі поінформували, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. Зокрема по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також по позиції комплексу протиповітряної оборони противника.

Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52, відомий як «Алігатор», та Мі-8) і два ворожі безпілотники.

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.