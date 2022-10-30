Росія призупиняє участь у «зерновій угоді»

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про «призупинення» дії узятих на себе зобов’язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем

З такою заявою виступило міністерство оборони країни агресора.

Причиною подібного рішення названо «терористичний акт», нібито влаштований Україною та Великою Британією.

«Російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», — наголошують у Міноборони РФ.

«З урахуванням проведеного 29 жовтня ц. київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського Флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», — йдеться у заяві росіян.

Нагадаємо, ранком 29 жовтня за допомогою повітряних та водних безпіолотників було атаковано носії ракет «Калібр» у бухті тимчасово окупованого Севастополя.