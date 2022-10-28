Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю

За словами глави МВС Естонії Лаурі Ляенеметса, уряд вирішив у четвер, що понад 1300 іноземців з дозволом на зброю, які перебувають в Естонії, незабаром його втратять.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Postimees.

За словами Ляенеметса, право на зброю в Естонії втратять усі особи без громадянства Естонії, громадянства іншої країни ЄС або країни НАТО.

Рішення торкнеться 683 іноземних громадян і 595 власників «сірих паспортів», відповідна постанова набуде чинності 1 грудня. Вони отримають рік на те, щоб відмовитися від зброї, а якщо вони не зроблять це з власної ініціативи, цим займеться поліція.

Рішення торкнеться також юридичних осіб — володіння зброєю буде заборонено фірмам, до складу правління яких входять особи, яким заборонено володіння зброєю, а також фірмам, мажоритарним власником яких є така особа.

Сірі паспорти мають негромадяни Естонії — особи, які не мають естонського громадянства, але проживають на території Естонії. Статус цих людей регулюється «Законом про іноземців» Естонської Республіки від 1993 року. Більшість негромадян — це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії і не отримали її громадянства після розпаду СРСР.