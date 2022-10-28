К чему может привести эскалация Кремля в космосе?

США дадут адекватный ответ на любую атаку со стороны России на американскую инфраструктуру, предупредил накануне представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Так Кирби прокомментировал прозвучавшее ранее на заседании комитета Генассамблеи ООН заявление заместителя главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, что западные коммерческие спутники, используемые в космосе в «военных целях», могут стать законными мишенями для нападения.

Российский дипломат не конкретизировал, какие именно спутники он имел в виду. Но Москву давно раздражали, в частности, работа спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX, которой владеет Илон Маск. Starlink оказывала существенную помощь украинским военным, сражающихся с российской армией. Сам Маск утверждал, что его система неоднократно подвергалась хакерским атакам из России.

По словам Джона Кирби, единственное, что сейчас вызывает реальную опасность, это война России в Украине и то, какими методами она ведется.

Заметим, что Константин Воронцов и ранее высказывал подобные угрозы.

«Это уже “казус белли”»

Скорее всего, речь Воронцова в ООН – ничем не подкрепленное политическое заявление, считает военно-политический эксперт Юрий Федоров. При этом, по его оценке, чисто технически у России, как, скажем, и у Китая и США, есть возможность уничтожать спутники.

«Но это очень тяжелая задача с плохо предсказуемыми последствиями, –добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Потребуется запустить ракету, которая фактически выйдет на траекторию спутника и там его уничтожит, допустим, путем кинетического столкновения. Однако нужно представлять себе, сколько аппаратов, в том числе и разведывательных, самых разных стран крутится на орбите и сколько потребуется для их уничтожения ракет».

Кроме того, если Россия начнет уничтожать американские спутники, то последует незамедлительный ответ, подчеркнул Юрий Федоров. На его взгляд, это просто непродуманная угроза со стороны российского дипломата.

«Не знаю, какие именно спутники имел в виду Воронцов, – продолжил он. –На самом деле самое опасное для России – это не спутники Starlink, а американские разведывательные спутники. Но в любом случае это собственность США. Если их уничтожать, то это уже “казус белли” (формальный повод для войны – В.В.), особенно в нынешней обстановке. А зачем это нужно Москве с учетом расклада сил? Я вообще зачастую не очень понимаю логику высказываний российских дипломатов. А это заявление (представителя МИД РФ – В.В.), по-моему, просто идиотское».

Военно-политический эксперт напомнил про случай случай, когда испытывалось российская противоспутниковая система.

«Тогда спутник-камикадзе России уничтожил другой российский же спутник. В результате образовалось облако обломков, и был большой скандал, потому что обломки угрожали целому ряду космических программ и объектов. Неужели этот печальный опыта ни в чем не убедил Москву?» — резюмировал Юрий Федоров.

Как указывают эксперты, обломки от спутника остаются на орбите в течение десятков лет, двигаясь со скоростью свыше 27 тысяч километров в час. Это создает реальную угрозу, например, для Международной космической станции (МКС) и других систем. МКС уже приходилось маневрировать во избежание опасности.

«Представить, что России дадут возможность безнаказанно сбивать спутники, было бы в высшей степени наивно»

Москва не решится сбивать коммерческие спутники, в сою очередь, уверен блогер, юрист Марк Фейгин. Потому что, по его мнению, такие действия не окажутся безнаказанными.

«В ответ начнут сбивать российские спутники, и Москва вообще может лишиться всех своих космических объектов, – констатировал собеседник «Голоса Америки». – Средства для их уничтожения у американцев есть. Поэтому представить, что России дадут возможность безнаказанно сбивать спутники, было бы в высшей степени наивно. К слову, подобные действия в космосе запрещено в соответствии с международным соглашением. Хотите нарушить его – пожалуйста. Но это непременно приведет к жестким ответным мерам».

Так что, очевидно, это игра на очередное повышение ставок, думает Марк Фейгин.

«В противном случае это, безусловно, будет актом войны, – утверждает он. – Спутники, может быть, и коммерческие, но посягательство на них приравнивается к уничтожению гражданского самолета. Да, формально спутники принадлежат частным компаниям, но все равно находятся под защитой своих государств. Поэтому мне кажется, что пока это шантаж и угрозы, которые можно реализовать только чисто теоретически ввиду неминуемых последствий. Самое невинное их них – то, что посбивают все российские спутники».

К тому же уничтожение любого аппарата на орбите повлечет за собой цепочку событий непосредственно в космосе, ведь от обломков могут пострадать спутники самых разных стран, включая, например, китайские, заметил блогер. А как отреагирует на это Пекин, легко можно догадаться, заключил он.