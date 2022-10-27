«Зерновим коридором» з України вже експортовано понад 8,5 млн тонн зернових

Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових

Про це вона повідомила в етері телеканалу «Еспресо»

«Станом на сьогодні вже понад 8,5 млн тонн українського зерна експортовано «зерновим коридором». Це дійсно непоганий результат, якщо ми говоримо про період з 1 серпня і по сьогодні. Знову ж таки, якщо говорити про ситуацію зараз, то Росія намагається створити додаткову напругу навколо «зернового коридору». Росіяни дають зрозуміти, що для продовження роботи цього коридору потрібно буде виконати їхні забаганки», — пояснила Трофімцева.

Амбасадорка вважає, що Росія може вийти з «зернових угод»

«Ми завжди намагаємось шукати логіку та аргументацію в діях РФ. Проте цього немає в будь-якій ситуації, яка повʼязана з Росією. Зараз вони намагаються заблокувати «зерновий коридор» через перевірку походження дронів-камікадзе, якими вони атакують Україну. Тому зараз ця угода, фактично, на межі зриву. Зараз зерновий експорт є заручником терористичних дій, або спроб діяти з боку Росії», — додала вона.