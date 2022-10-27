Джонсон збирається просувати «план Маршалла» для України на міжнародній арені

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації для підтримки України та відбудови зруйнованої війною економіки.

Про це пише The Telegraph, повідомляє «Європейська правда».

У розмові з виданням один із друзів Джонсона назвав це «планом Маршалла для України». Він впевнений, що «Борис залучить багато грошей» від приватних донорів.

Повідомляється, що Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Джонсон став дуже популярним в Україні завдяки своїй підтримці Києва під час перебування на посаді прем’єр-міністра Британії.