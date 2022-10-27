Cтудія Disney представила мультфільм про бодіпозитив

Студія Disney вперше представила короткометражний анімаційний фільм про бодіпозитив з головною героїнею плюс-сайз.

Мініфільм «Reflect» («Відображення») з серії експериментальних фільмів Short Circuit з’явився у доступі на платформі Disney+.

Режисеркою короткометражного фільму є художниця Disney Animation Гілларі Бредфілд, повідомляє «Glamour Magazine».

Стрічка розповідає про юну балерину Б’янку, яка «бореться» зі своїм відображенням у дзеркалі через низьку самооцінку та дисморфію тіла.

Зрештою, героїня перемагає комплекси і страх, «спрямовуючи свою внутрішню силу, витонченість і витривалість», йдеться в описі фільму.

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022

«Reflect» – це коротка стрічка із серії експериментальних короткометражних фільмів Short Circuit компанії Walt Disney Animation Studios.

У фільмах йдеться про важливість формування власної особистості і самооцінки.

«Reflect» порушує проблему дисморфії тіла – це ментальний розлад, при якому людина дуже зациклена на недоліках своєї зовнішності.

Причому, часто ці недоліки можуть бути непомітні для інших, а сприйняття себе – дуже викривлене.

Бодіпозитивний посил фільму отримав схвальні відгуки у соцмережах.