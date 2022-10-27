Cтудія Disney представила мультфільм про бодіпозитив

Студія Disney вперше представила короткометражний анімаційний фільм про бодіпозитив з головною героїнею плюс-сайз.
Мініфільм «Reflect» («Відображення») з серії експериментальних фільмів Short Circuit з’явився у доступі на платформі Disney+.
Режисеркою короткометражного фільму є художниця Disney Animation Гілларі Бредфілд, повідомляє «Glamour Magazine».
Зрештою, героїня перемагає комплекси і страх, «спрямовуючи свою внутрішню силу, витонченість і витривалість», йдеться в описі фільму.
An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc
— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022
У фільмах йдеться про важливість формування власної особистості і самооцінки.
«Reflect» порушує проблему дисморфії тіла – це ментальний розлад, при якому людина дуже зациклена на недоліках своєї зовнішності.
Причому, часто ці недоліки можуть бути непомітні для інших, а сприйняття себе – дуже викривлене.
Бодіпозитивний посил фільму отримав схвальні відгуки у соцмережах.
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