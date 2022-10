Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року Russia loses another 480 soldiers, 2 air defence systems and 7 UAVs in one day » Зеленський попросив Штайнмаєра посприяти визнанню Голодомору геноцидом Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві просив його посприяти тому, щоб Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу. Як пише «Європейська правда«, про це йдеться в опублікованій Офісом президента заяві за підсумками зустрічі. «Глава Української держави також звернувся до Президента Німеччини з проханням сприяти визнанню Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу, що, на думку Володимира Зеленського, є особливо важливим цього року», — зазначають у ній без інших деталей. У комюніке німецької сторони це питання не згадують. Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом до 90-ї річниці цих подій, наголошуючи, що це особливо важливо зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид українського народу. Він також окремо зазначив, що розраховує на визнання Бундестагом того факту, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українців. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти цього.