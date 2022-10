Russia loses another 480 soldiers, 2 air defence systems and 7 UAVs in one day Українці масово відмовляються від прийому рублів на окупованих територіях Херсонщини » Росія втратила у війні ще 480 оккупантів За оцінками українських військових, Росія за останню добу втратила у війні 480 військовослужбовців, 17 танків, 30 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, дві системи протиповітряної оборони і 7 безпілотників — дані Генерального штабу ЗСУ Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого до 26 жовтня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб;

танків ‒ 2 628 (+17) од;

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 5 351 (+30) од;

артилерійських систем – 1 686 (+12) од;

РСЗВ – 379 (+2) од;

засоби ППО ‒ 192 (+2) од;

літаків – 271 (+0) од;

гелікоптерів – 248 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7);

крилаті ракети ‒ 350 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) од;

спеціальна техніка ‒ 149 (+0). Дані уточнюються.