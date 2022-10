Быстрый выигрыш на best-cazino.win Великобритания намерена стать свободной от табачного дыма к 2030 году » ВВС Израиля нанесли удар по целям около Дамаска со стороны Голанских высот Сирийское государственное агентство SANA передает, что около 14:00 24 октября израильские ВВС нанесли ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска со стороны Голанских высот. Утверждается, что большая часть израильских ракет была сбита сирийскими ПВО, но некоторые цели около Дамаска были поражены. Сообщается о причинении ущерба и ранении одного сирийского военнослужащего. Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточняет, что израильские ракеты вновь поразили позиции проиранских сил и сил режима Асада в районе Димаса (к западу от Дамаска). Вероятно, снова была атакована база, на которой велась сборка иранских беспилотных самолетов. Власти Израиля эту информацию не комментируют. Предыдущий воздушный удар по целям в окрестностях Дамаска был нанесен поздно вечером 21 октября. По сведениям SOHR, тогда израильские ВВС, в частности, атаковали базу сборки беспилотников иранской разработки, расположенную в районе военного аэродрома Димас, к западу от Дамаска, недалеко от ливанской границы. На этой базе находились логистический центр и производственные помещения, где осуществлялась сборка БПЛА. Кроме того, утверждает SOHR, израильские ВВС уничтожили радар системы ПВО и разбомбили взлетно-посадочную полосу этого аэродрома. В последнее время аэродром Димас практически полностью контролировался иранцами и проиранскими ополчениями. А «Хизбалла» создала на его территории подземные хранилища для оружия и боеприпасов. Недавно на аэродроме были замечены эксперты из иранского «Корпуса стражей исламской революции» и эксперты из «Хизбаллы», прошедшие обучение в Иране. В то же время саудовский телеканал «Аль-Арабия» передавал, что атака израильских ВВС была направлена против подразделения 4400 террористической группировки «Хизбалла», которое было создано несколько лет назад и отвечает за доставку оборудования военного назначения и оружия в Ливан. В сообщении телеканала говорилось, что удар был нанесен по складам 4400 подразделения. «В последние месяцы подразделение 4400 начало перебрасывать опасные виды вооружений. Операция проводится совместно с силами «Аль-Кудс», элитным подразделением КСИР», – говорилось в сообщении телеканала. Организация SOHR также сообщала, что две израильские ракеты были выпущены по батарее сирийских ПВО в районе Айн-Радуан, еще одна – по военному объекту в Кафр-Каке, к югу от Дамаска. Несколько израильских ракет попали по целям в районе международного аэропорта Дамаска. При этом ракеты сирийских ПВО упали в окрестностях Дамаска, в частности в районах Димас и Эль-Хусайния. Позже стало известно, что был атакован и аэродром в Димасе. Примечательно, что СМИ, ассоциированные с «Хизбаллой», заявляли: недавний удар с беспилотника по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Омар на юго-востоке Сирии, в провинции Дир аз-Зур, был ответом на израильскую атаку на «исследовательский центр» в Димасе. Таким образом, говорят в руководстве «Хизбаллы», «уравнение было восстановлено». 19 октября американское издание The New York Times писало о том, что из-за войны против Украины российская армия значительно сократила свое присутствие в Сирии, и на этом фоне была снижена координация с Израилем в сфере безопасности. Патрик Кингсли, Ронен Бергман и Хуайда Саад со ссылкой на высокопоставленные источники в странах Запада и в Израиле писали, что из Сирии выведены от 1200 до 1600 российских военнослужащих или даже больше. На украинский фронт переброшены авиация, оборудование, зенитно-ракетные комплексы, включая С-300 (доставленные в Сирию в 2018-2019 годах). Также были переведены из Сирии многие офицеры, в том числе высшего звена. Российское военное руководство все менее вовлечено в повседневное управление группировкой в Сирии, что привело к нарушению координации действий вооруженных сил между Москвой и Иерусалимом, отмечается в публикации. Сложившаяся ситуация может влиять на решения по поводу нанесения ударов ЦАХАЛом по целям в Сирии, полагают авторы статьи.