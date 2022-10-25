ЗСУ візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW Онлайн слоти: походження та еволюція » У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ у будівлі гауляйтера Балицького У тимчасово окупованом Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров. «Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому знаходився один зі штабів пропагандистів Кремля, вибухнуло авто», — написав він. Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.