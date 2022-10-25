Сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC – холдинг Yum!Brands – заключил договор о продаже 70 своих ресторанов в России и начал передачу франшизы российскому партнеру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания Rostic’s, пишет «Коммерсант».

Покупателем франшизы стала ижевская компания ГК «Фуд сервис». Она и ранее управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России. Ранее Yum!Brands владела в стране 70 ресторанами сети – все они перейдут «Фуд Сервису» и его дочернему ООО «Смарт Сервис Лимитед». Всего в России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Практически все они управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы.