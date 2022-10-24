У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ

Міський голова Мелітополя повідомив, що внаслідок влучань ЗСУ по скупченню рашистів лікарня у Токмаку заповнена пораненими окупантами
Про це пише в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами», — написав Федоров.
Повідомляється, що російські окупанти зазнали поранень після влучних ударів ЗСУ в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Лікарям довелося працювати й вночі, аби допомогти усім «трьохсотим».
«Також є інформація щодо великої кількості загиблих. Але вона потребує уточнення. Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин», — додав Федоров.
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