ЗСУ за пів години збили два російські «Алігатори» Міноборони РФ вже підготувалося до підриву «брудної бомби» » У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ Міський голова Мелітополя повідомив, що внаслідок влучань ЗСУ по скупченню рашистів лікарня у Токмаку заповнена пораненими окупантами Про це пише в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров. «ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами», — написав Федоров. Повідомляється, що російські окупанти зазнали поранень після влучних ударів ЗСУ в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Лікарям довелося працювати й вночі, аби допомогти усім «трьохсотим». «Також є інформація щодо великої кількості загиблих. Але вона потребує уточнення. Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин», — додав Федоров.