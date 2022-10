Європейські компанії знову почали зберігати газ в українських сховищах Cтавки онлайн Пин Ап » Пляшка львівського пива із зображенням оголеного Путіна стала експонатом Британського музею Експонатом Британського музею стала пляшка пива львівської пивоварні «Правда» із карикатурним зображенням Путіна та Медведєва. Про це свідчить публікація на сайті музею. Новий експонат з’явився за ініціативи кураторки Британського музею Леонори Ф. Бейрд-Сміт. На фото – пляшка пива, що мала назву Putin Huilo. На етикетці – оголений російський диктатор, який сидить на троні та тримає на руках заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Якщо придивитися, то зліва можна побачити й експрезидента-втікача Віктора Януковича, що тримає в руках плакат з написом «Я легитимный, я живой». Фото: The British Museum На фото – пляшка пива, що мала назву Putin Huilo. На етикетці – оголений російський диктатор, який сидить на троні та тримає на руках заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Якщо придивитися, то зліва можна побачити й експрезидента-втікача Віктора Януковича, що тримає в руках плакат з написом «Я легитимный, я живой». В описі до експонату також йдеться: «Пляшка з етикеткою, на якій зображено оголеного Володимира Путіна на троні з мініатюрним Дмитром Медведєвим на колінах, який тримає ядерну бомбу в оточенні танків, озброєного солдата, забризканих кров’ю машин та нафтових свердловин». Фото: The British Museum У коментарі кураторки на сайті Британського музею додають, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну львівська пивоварня припинила виробництво алкоголю, і почала займатися виготовленням «коктейлів Молотова» – саморобних запалювальних бомб, названих на честь В’ячеслава Молотова, який стверджував під час Другої світової війни, що «бомбардування Фінляндії – це скидання харчових продуктів». Фото: The British Museum «Пивоварня вирішила використовувати пляшки пива Golden Ale, яке раніше називалося «Putin Huilo» на честь популярної нецензурної футбольної кричалки, що з’явилася, коли Росія анексувала Крим у 2014 році, а оригінальна назва була змінена на «Putin», – підкреслює кураторка музею.