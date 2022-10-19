Кремль готовится к бегству из Херсона

После двух месяцев попыток сопротивления наступающим Вооруженным силам Украины российская армия готовится оставить окупированный Херсон — один из крупнейших городов украинского Юга, который оказался под российским контролем с первых же недель войны и где в конце сентября состоялся «референдум» о вхождении в состав РФ.

Первое интервью командующего объединенной группировкой Сергея Суровикина, возможно, было подготовкой к выводу армии с части территории Херсонской области и из города Херсон. Суровикин заявил о непростых решениях в отношении Херсонской области. Их ему якобы приходится принимать из-за риска взрыва Каховской ГЭС украинскими войсками. «Будем действовать осознанно, не исключая вероятности принятия сложных решений», — заявил Суровикин. Военно-тактическую ситуацию в регионе он назвал «весьма непростой».

Ранее российское правительство заявило о вывозе населения из Херсонской области и выдаче им сертификатов на жилье в России. Глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил об «организованном перемещении» гражданского населения на левый берег Днепра.

О возможной сдаче территорий пишут Z-блогеры. Среди них Анатолий Шарий, который сегодня сообщил о возможном отводе российских войск за Днепр.